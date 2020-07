A w sobotę Motor zagra... z Motorem

PIŁKA NOŻNA|| W ostatni weekend (17-19 lipca) drużyny z miasta i gminy Lubawa rozegrały spotkania rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski 2020/21. Awans do kolejnej fazy rozgrywek uzyskała Avista Łążyn i drugi zespół Motoru.

Motor II Lubawa — Jordan Kazanice 4:0 (1:0)

Bramki: Radosław Gajewski (23, 53, 89), Adam Januszewski (90+1)

MOTOR II: Dawid Mazurowski — Szymon Zelmański, Kamil Kościński, Szymon Longowski, Filip Ruciński, Arkadiusz Muszyński, Grzegorz Ewertowski, Igor Szczepański, Adrian Zasuwa, Bartosz Kuczyński, Radosław Gajewski,

Zagrali także: Adam Kuchnik — Karol Grzelka, Adam Januszewski, Robert Kowalkowski, Julian Kikul, Mikołaj Ewertowski,

JORDAN: Piotr Kowalski – Szymon Nojman, Patryk Kempkowski, Tomasz Grzybowski (46 Maciej Jurkiewicz), Łukasz Lewalski (46 Radosław Szulc), Janusz Okuniewski, Szymon Bogdański (46 Kamil Kamiński), Marcin Frankiewicz, Filip Owczarek, Mateusz Sadowski, Przemysław Gerka,

Do najnowszej edycji Wojewódzkiego Pucharu Polski lubawski klub wystawił dwie drużyny. W rundzie wstępnej grał drugi zespół Motoru i pokonał na swoim terenie Jordan Kazanice, a skutecznością w tym meczu błysnął Radosław Gajewski, który dla gospodarzy zdobył trzy gole.

— W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, jednak udokumentowaliśmy to tylko jedną bramką — mówi Paweł Korpalski, trener Motoru II. — W drugiej dołożyliśmy kolejne trzy trafienia i przypieczętowaliśmy sprawę awansu. Jordan po zmianie stron zaczął mocniej atakować, jednak bardzo dobrze w naszej bramce spisywał się Dawid Mazurowski — dodaje szkoleniowiec.

Skład Motoru II w tym meczu stanowiło pięciu seniorów oraz juniorzy lubawskiego klubu.

>>> Los był złośliwy dla rezerw Motoru, bo w kolejnej fazie (pary I rundy zostały już rozlosowane wcześniej) skojarzył je z... pierwszym zespołem seniorów lubawskiego klubu. Do pojedynku Motor I — Motor II dojdzie w sobotę 25 lipca, oczywiście w Lubawie. Początek meczu o godzinie 15.00.

— Nie jest to sprawiedliwe losowanie. Ta drużyna naprawdę chciała powalczyć o coś więcej w pucharze wojewódzkim, niż tylko przebrnięcie jednej rundy. Uważam, że zabrano nam nawet dwie kolejne fazy tych rozgrywek, oczywiście przy założeniu, że w sobotę wygra pierwsza drużyna naszego klubu — ocenia trener Korpalski.

Avista Łążyn — LZS Frednowy 3:2 (po dogrywce)

Bramki: Szymon Wroński (8, 42, 118) — Dominik Wrzesiński (14), Dawid Kruczkowski (75)

AVISTA: Marcin Piotrowicz — Jakub Baczewski (81 Jakub Dąbrowski), Bartosz Groszkowski, Paweł Pałkowski, Łukasz Junkier (35 Damian Golder), Rafał Rynkowski, Paweł Senkowski (70 Jakub Zakreta), Adrian Linkner, Rafał Dembowski (60 Rafał Dudek), Szymon Wroński, Mateusz Kowalski (74 Miłosz Krajewski),

Drużyna z Łążyna już w piątek rozegrała swój mecz. Avista gościła B-klasowy LZS Frednowy no i uporała się z rywalem. Do rozstrzygnięcia losów tego pojedynku potrzebna była jednak dogrywka, w której szalę zwycięstwa na korzyść gospodarzy przechyliło trafienie Szymona Wrońskiego, dla którego był to zresztą trzeci gol w tym spotkaniu.

>>> W kolejnej rundzie Avista Łążyn zmierzy się na swoim terenie z Radomniakiem Radomno. Do spotkania dojdzie w sobotę 25 lipca o godzinie 17.00 w Łążynie.

Drewneks Sampława — Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0:5 (0:2)

Bramki: Szymon Świniarski (8, 20, 47, 54), Artur Marcfeld (61)

DREWNEKS: Łukasz Ochlak – Krzysztof Kozłowski (67 Leszek Wrzosek), Jakub Zelmański (80 Sławomir Sarlej), Wojciech Banacki, Cezary Chorzelewski (86 Tomasz Sławiński), Szymon Lasikowski, Marcin Laskowski (80 Michał Junker), Marek Nastachowski, Maciej Seweryn, Arkadiusz Wietecha, Adrian Woźniak (70 Sebastian Gołaszewski)

WSZYSTKIE WYNIKI

* Runda wstępna WPP:

Start Kruklanki – Czarni Olecko 0:3 (walkower),

Pogoń Banie Mazurskie – Vęgoria Węgorzewo 0:2,

MKS Ruciane Nida – Kłobuk Mikołajki 2:1,

Pojezierze Prostki – Jurand Barciany 1:2,

Rona 03 Ełk – Żagiel Piecki 2:1,

Juksty Muntowo – Wilczek Wilkowo 1:6,

Warmianka Bęsia – Orlęta Rema Reszel 0:14,

Szansa Reszel – Łyna Sępopol 3:0 (walkower),

Tempo Ramsowo-Wipsowo – Victoria Bartoszyce 2:3,

Reduta Bisztynek – MKS Jeziorany 0:6,

Wałsza Pieniężno – Barkas Tolkmicko 3:5,

Warmia Elbląg – Polonia Pasłęk 0:10,

Polonia Markusy – DKS Dobre Miasto 0:10,

MKS Miłakowo – Cresovia Górowo Iławeckie 2:5,

GLKS Jonkowo – Ewingi Zalewo 3:2,

Pama Powodowo – Syrena Młynary 4:3,

Agat Jegłownik – Zatoka II Braniewo 2:2 k. 4:3,

Zagłada Lisów – wolny los,

Iskra Narzym – SKS Szczytno 3:0,

GKS Szczytno – Omulew Wielbark 1:1 k. 3:4,

MKS Działdowo – Start Nidzica 0:3 (walkower),

Vel Dąbrówno – Orzeł Janowiec Kościelny 2:8,

Wel Lidzbark Welski – Polonia Iłowo 2:1,

Warmiak Łukta – GKS Stawiguda 2:3,

Młody Piłkarz Jonkowo – Szeląg Kormoran Zwierzewo 2:7,

Burza SRWSIO Słupy – Tęcza Miłomłyn 3:10,

Naki Olsztyn – Fortuna Gągławki 3:1,

KS Wrzesina – LKS Różnowo 1:4,

Kormoran Bynowo – Leśnik Nowe Ramuki 1:2,

Drewneks Sampława – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0:5,

Zamek Kurzętnik – Unia Susz 3:0 (walkower),

Zamek Szymbark – Radomniak Radomno 2:3,

Olimpia Kisielice – Płomień Turznica 1:3,

Ossa Biskupiec – Grunwald Gierzwałd 3:2,

Motor II Lubawa – Jordan Kazanice 4:0,

Avista Łążyn – LZS Frednowy 3:2 po dogrywce

* 1. runda WPP (25.07):

Czarni Olecko – Mazur Ełk,

MKS Ruciane Nida – Mamry Giżycko,

Jurand Barciany – Rominta Gołdap,

Rona 03 Ełk – Vęgoria Węgorzewo,

Wilczek Wilkowo – Granica Kętrzyn,

Victoria Bartoszyce – MKS Korsze,

Szansa Reszel – Mrągowia Mrągowo,

Orlęta Rema Reszel – MKS Jeziorany,

Pama Powodowo– Olimpia II Elbląg,

Agat Jegłownik – Zatoka Braniewo,

Zagłada Lisów – Cresovia Górowo Iławeckie,

GLKS Jonkowo – Barkas Tolkmicko,

DKS Dobre Miasto – Polonia Pasłęk,

Start Nidzica – Błękitni Pasym,

Wel Lidzbark Welski – Olimpia Olsztynek,

Omulew Wielbark – Delfin Rybno,

Iskra Narzym – Orzeł Janowiec Kościelny,

LKS Różnowo – Pisa Primavera Barczewo,

Leśnik Nowe Ramuki – Warmia Olsztyn,

Naki Olsztyn – Błękitni Orneta,

Szeląg Kormoran Zwierzewo – Tęcza Biskupiec,

GKS Stawiguda – Tęcza Miłomłyn,

Motor II Lubawa – Motor Lubawa,

Zamek Kurzętnik – Płomień Turznica,

Ossa Biskupiec – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie,

Avista Łążyn – Radomniak Radomno,

