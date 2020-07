Lato w Lubawie [WIDEO-SONDA]

Z przechodniami na ulicach Lubawy rozmawialiśmy o tym, jak powinny wyglądać wakacyjne atrakcje w naszym mieście.

Hanna: – Jestem pierwszy raz w życiu w Lubawie. Oglądam uliczki, przyglądam się ludziom. To taka objazdowa wycieczka. Gdyby się coś działo więcej, czy bym została na dłużej? Wątpię. Zaraz jadę dalej.

Jerzy: – Chciałbym, żeby były występy rozmaitego rodzaju. Na rynku orkiestry jakieś. Wszystko wstrzymane mamy. Wiadomo, koronawirus. Zazwyczaj chodzimy na Uniwersytet III Wieku, ale teraz też jeszcze cisza.

Danuta: – My to rozumiemy, że nie wolno. A nawet jak coś jest, to frekwencja średnia. Nie zawsze mi odpowiada rodzaj muzyki, który jest grany, bo wolę takie spokojniejsze piosenki, ale i tak zawsze pójdę posłuchać.



Edyta Kocyła-Pawłowska

