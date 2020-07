Constract Lubawa zaprasza najmłodszych do wstępowania w jego szeregi

Wicemistrzostwo Polski seniorów oraz mistrzostwa w kat. młodzieżowych, do tego reprezentanci kraju, trenerzy w sztabach szkoleniowych PZPN itd. — treningi w Constrakcie Lubawa, także w tradycyjnej odmianie piłki, polecają się same!

Podopieczni Szkółki Piłkarskiej Constract Lubawa od siedmiu lat podnoszą swoje umiejętności pod okiem wyszkolonych i przygotowanych do prowadzenia zajęć piłkarskich trenerów z licencjami UEFA A, B oraz C. Efektem tego są futsalowe sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, takie jak: mistrzostwo Młodej Ekstraklasy U-12, mistrzostwo Polski w kategorii U-14, regularne powoływania Sebastiana Grubalskiego do seniorskiej reprezentacji Polski czy Jakuba Raszkowskiego, który z reprezentację Polski U-19 był półfinalistą mistrzostw Europy.

— Szkółka Piłkarska Constract to jednak nie tylko futsal. Wszystkie kategorie wiekowe występują w regularnych rozgrywkach trawiastych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Na zielonym boisku radzą sobie doskonale co roku docierając do wojewódzkich finałów — podkreśla Dawid Mederski, kierownik klubu.

— W nowym sezonie w Junior Ekstraklasie wystąpi nasza najstarsza grupa Junior Młodszy. Nasi młodzi zawodnicy dostają zaproszenia na testy do takich klubów jak Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Legia Warszawa czy nawet Borussia Dortmund — wymienia Mederski.

— Szkółka Piłkarska Constract to przede wszystkim piłka nożna w wykonaniu najmłodszych. Ilość organizowanych dla nich treningów, meczów kontrolnych, czy turniejów jest bardzo duża, każdy z podopiecznych ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w organizowanych ligach i turniejach — to z kolei słowa Dawida Grubalskiego, trenera seniorów Constractu, którzy — jak wiemy — zdobyli wicemistrzostwo kraju w ostatnim sezonie polskiej ekstraklasy futsalu. Grubalski jest także trenerem-analitykiem w prowadzonej przez Łukasza Żebrowkiego kadrze Polski w futsalu w kategorii wiekowej U-19.

— Najważniejszymi cechami, na jakich się skupiamy, jest intensywność treningowa, technika użytkowa, inteligencja boiskowa, indywidualne podejście do każdego zawodnika. Normą u nas jest, że na każdym treningu w grupach od Skrzata do Młodzika mamy po dwóch trenerów — dodaje Grubalski, któremu (podobnie jak pozostałym szkoleniowcom lubawskiego klubu) zależy na odpowiednim szkoleniu adeptów futbolu.

— Na duże słowo uznania zasługują również rodzice naszych podopiecznych. Doskonale zorganizowani, otwarci na nowe wyzwania, zawsze gotowi do pomocy. Swoimi akcjami wspierają nie tylko szkółkę, ale również większość akcji charytatywnych tworząc przy tym doskonałą atmosferę — mówi Dawid Mederski, który dodaje, że szkółka piłkarska doskonale współgra i aktywnie uczestniczy w meczach zespołu seniorskiego, dowodzonego przez Dawida Grubalskiego.

Poniżej na plakacie są dane kontaktowe do konkretnych trenerów danych grup wiekowych.