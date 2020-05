"Proszę o testy dla pracowników Żłobka i Przedszkola" Iławski sanepid odmawia

Kilka dni temu pojawiła się informacja premiera o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli przez samorządy.

W miejskich placówkach oświatowych w Lubawie, ruszyły przygotowania do otwarcia i przyjęcia dzieci, zgodnie z wytycznymi, jakie na samorządy nałożył rząd.

Burmistrz Lubawy, Maciej Radtke, poinformował, że jeśli nastąpi otwarcie Przedszkola i Żłobka Miejskiego, odbędzie się to nie szybciej niż 11 maja. Placówki muszą mieć czas, aby się przygotować. Jednocześnie, burmistrz skierował prośbę do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Iławie, z prośbą o przeprowadzenie testów na koronawirusa personelowi placówek, które po długiej przerwie mają podjąć pracę z małymi dziećmi.

Dziś. tj. 6 maja, burmistrz Maciej Radtke, na swoim społecznościowym profilu poinformował, że PSSE w Iławie odmówiła wykonania testów zgodnie z prośbą burmistrza. W uzasadnieniu czytamy, że iławski sanepid "nie dostrzega podstawy i uzasadnionej potrzeby realizacji wnioskowanych czynności".

Dodatkowo PSSE argumentuje, że pracownicy nie spełniają kryteriów tj. nie posiadają objawów takich jak gorączka, kaszel i duszności oraz nie zgłaszają kontaktu z osobą zakażoną.

Burmistrz Lubawy słusznie zauważa, że "instytucje nie były czynne przez kilka tygodni, nie wiadomo więc, czy pracownicy byli w kwarantannie, czy mieli kontakt z osobami chorymi, czy sami chorowali. Burmistrz miasta nie ma takich informacji i nie jest organem uprawnionym, by być w ich posiadaniu. Specustawy i specsłużby to domena rządzących, nie burmistrza. Sam się o tym przekonałem, kiedy byłem inwigilowany w kwarantannie. Warto też podkreślić, że zdaniem epidemiologów, w Polsce może być nawet parędziesiąt tysięcy osób zarażonych, które o tym nawet nie wiedzą lub mają dolegliwości jak przy zwykłej grypie, stąd też apele i zalecenia lekarzy, by wykonywać jak największą ilość testów."

Dodatkowo, Maciej Radtke także wskazuje na bardzo ważny fakt konieczności przeprowadzania badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy oraz w trakcie jej trwania, który jest obowiązkiem pracownika. W obliczu sytuacji stanu epidemicznego jaki mamy w Polsce, zasadnym jest przeprowadzenie testów osobom, które za moment mają zajmować się dziećmi. Równocześnie samorząd w ten sposób, podchodzi odpowiedzialnie, chcąc mieć pewność, że jest w stanie zagwarantować pełne bezpieczeństwo dzieci w miejskich instytucjach.

Tego stanowiska nie podziela PSSE w Iławie.

Co dalej?

Maciej Radtke: Wystąpię więc do Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, by takie badania pracowników umożliwił, zmieniając niezrozumiałe stanowisko Stacji w Iławie. Jeśli trzeba, za testy zapłacimy. Na ten cel samorząd posiada środki w swoim budżecie. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, wówczas zaczekamy na drugą możliwość. Zaczekamy na jednoznacznaczną decyzję rządu lub jego agend, które są odpowiedzialne za nasze zdrowie, nakazującą „z góry” otwarcie wszystkich przedszkoli i żłobków w kraju. Kiedy to nastąpi...? Nie sądzę, by najmłodsi lubawianie do końca czerwca mogli wrócić do zajęć i opieki stacjonarnej.





Zatem czekamy na dalsze działania stosownych instytucji w pomocy lubawskiemu samorządowi. Zamiast zapobiegać, mamy czekać na objawy - pisze Burmistrz. Pamiętamy jednak, że koronawirusa można przechodzić bezobjawowo...

