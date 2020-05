Hotelik OSiR czeka na gości. Był miejscem kwarantanny, z którego na szczęście nikt nie skorzystał

Na początku epidemii koronawirusa, samorządy zostało zobligowane do przygotowania miejsc zbiorowej kwarantanny. W Lubawie był to Hotelik OSiR.

Na szczęście nikt nie musiał i nie korzystał z tego miejsca z powodu pandemii. Nie było potrzeby zbiorowej kwarantanny. To czas aby hotelik znowu przyjął gości.

Od 6 maja 2020 działalność wznawia hotelik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie.

Przez równe 51 dni, miejsce to było przygotowane na czas kwarantanny, jednak jak informuje OSiR - "Szczęśliwie dla wszystkich "scenariusz włoski" w Polsce, nie miał póki co miejsca i nikt do naszego obiektu nie zawitał".

Recepcja wraca do normalnej pracy, jednak na wznowienie pracy zaplecza gastronomicznego oraz sauny, siłowni i innych obiektów zaplecza sportowo-rekreacyjnego, trzeba będzie poczekać.

