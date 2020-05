Kwarantanna książek i konkurs - po przerwie rusza Miejska Biblioteka Publiczna w Lubawie

Decyzją rządu, biblioteki mogą być otwarte zgodnie z zaleceniami.

Lista wytycznych jest długa, jednak dla miłośników czytelnictwa, decyzja o otwarciu bibliotek to bardzo dobra wiadomość.

Miejsca Biblioteka Publiczna w Lubawie otwarta jest od dziś tj. 5 maja w godzinach od 10 do 14.

Zgodnie z zaleceniami, osoby chcące odwiedzić Bibliotekę, proszone są o wchodzenie pojedynczo. W trakcie wizyty obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz założenie rękawiczek.

Książki zwracane przez czytelników, będą przechodziły 10-dniową kwarantannę. Zgodnie z zaleceniami GIS, czytelnia nie będzie dostępna.

Na dobry powrót do działalności, Miejska Biblioteka Publiczna w Lubawie zaprasza do udziału w konkursie.

Warto zapoznać się z zasadami jakie obecnie obowiązują podczas wizyty w bibliotece.

- Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

- Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). - Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.

- Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

- Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

- Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

- Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

- Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

- Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

- Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

- Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

- Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

- Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

- Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

- Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

- Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

- Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

- Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

