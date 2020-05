Światło do nieba, dla medyków od firm eventowych, zaświeciło w Lubawie

Na co dzień zabawiają publiczność, gości, tryskają pomysłami. Wciąż wśród ludzi i dla ludzi. Wodzireje, organizatorzy imprez - dziś ich działalność nie jest możliwa. Jednak nie zapominają o tych, którzy stoją na pierwszej linii w walce z koronawirusem.

Z inicjatywy firm eventowych, w całej Polsce, 1 maja od 21:30 do 21:45 odbywało się wydarzenie pod nazwą „Light The Sky Polska”. Głównym celem akcji było podziękowanie dla służb medycznych oraz wszystkich, którzy ciężko pracują, narażając swoje życie dla opanowania sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce. Małe światełko w tunelu pokazała zjednoczona branża eventowa – 1 maja, która jest dosyć symboliczną datą. To także symboliczne pożegnanie kolegi z branży, który 18 kwietnia w związku z ciężkim przebiegiem COVID-19 zmarł.

Do tej wyjątkowej akcji, dołączył Marcin Łachmański z Lubawy, który na co dzień prowadzi firmę eventową DM Events By DJ Młody .



- Jestem częścią wielkiej eventowej rodziny. Na hasło rzucone przez Light The Sky Polska zareagowałem bez zastanowienia - mówi DJ Młody - Takie symboliczne gesty, szczególnie w tych trudnych chwilach dają wielką moc.

Marcin Łachmański, w Lubawie zaświecił pięknym sercem, dziękując medykom w ten właśnie sposób. Cała branża estradowa wykorzystując oświetlenie estradowe oraz systemy multimedialne, a także projektowy i lasery zaświeciła w kierunku nieba, w ramach podziękowania za oddanie i poświęcenie służb medycznych.

- Lubawa dołączyła swoją cegiełkę do tej ogólnopolskiej akcji - mówi Marcin Łachmański - Z lubawskiej ulicy Franciszka Patera, przez moment rozbłysło czerwone serce. Cieszę się, że się udało.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl