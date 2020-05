Zadzwonił, ale nadal nie wrócił

Policjanci nadal poszukują 33-letniego Sebastiana Pelca, który 26 grudnia 2019 roku wyjechał do Niemiec. Kilka dni temu wprawdzie nawiązał kontakt z siostrą, ale wciąż nie dotarł do domu, a kontakt z nim się urwał.

Policjanci wciąż poszukują 33-letniego Sebastiana Pelca z Grabowa w gminie Lubawa, który 26 grudnia 2019 roku wyjechał do Niemiec. O zaginionym informowaliśmy na naszym portalu kilka dni temu, kiedy to na stronie Zaginęła/Zaginął Cała Polska na facebooku pojawiło się ogłoszenie o zaginionym. Pisaliśmy wówczas, że 33-latek podobno wybrał się do Polski pieszo.

Kilka dni temu, 30 kwietnia 2020 r., oświadczył siostrze, że jest w okolicy Berlina i nie może rozmawiać. Do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

ZAGINIONY

SEBASTIAN PELC

wiek – 33 lata

wzrost – 187 cm

włosy – czarne, krótkie

krępej budowy ciała

broda, wąsy, braki w uzębieniu

Mężczyzna prawdopodobnie ubrany był w buty czarne robocze, jasne jeansy, T-shirt czarny,czarna kurtka z logo 4F z przodu oraz z tyłu. Posiadał fioletowy plecak.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 640 72 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

eka

lubawa@gazetaolsztynska.pl