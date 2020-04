Pirat drogowy i pijany kierowca na drogach gminy Lubawa

Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło wczoraj w Sampławie. Kierujący fordem zderzył się czołowo z suzuki po czym najechał na ogrodzenie i dom. Natomiast w Szeplerzyźnie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej bmw, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 102 km/h. Mężczyzna na najbliższe 3 miesiące stracił prawo jazdy.

Policjanci codziennie spotykają się z nieodpowiedzialnymi zachowaniami drogowych piratów. Dla takich osób jak 38 – latek kierujący fordem nie może być żadnej tolerancji. Policjanci ustalili, że mieszkaniec powiatu nowomiejskiego nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na prawą stronę drogi a następnie na lewą stronę i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym suzuki po czym wjechał na posesję niszcząc ogrodzenie i uderzając w budynek mieszkalny. Kierujący i jeden z pasażerów zostali przetransportowani do szpitala.

Natomiast w Szeplerzyźnie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej bmw. Kierujący nim 46 - latek, jechał w obszarze zabudowanym na obowiązującej "pięćdziesiątce" z prędkością 102 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Teraz czeka go 3-miesięczna przerwa w kierowaniu pojazdami. Dodatkowo, za popełnione wykroczenie mieszkaniec powiatu iławskiego został ukarany mandatem, a jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych.

Tymczasem lubawscy policjanci zakończyli aktem oskarżenia postępowania wobec 62 – latka. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna kierując vw najechał na krawężnik powodując uszkodzenie go oraz zniszczenie koła od auta. Okazało się, że mieszkaniec gminy Lubawa kierował samochodem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy a samochód został odholowany.

Sprawmy wspólnie, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie drogowych piratów, nie ucierpiał ktoś z naszych bliskich.

inf. KPP Iława