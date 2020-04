Uwalnianie sportu od ograniczeń rusza 4 maja

Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk podczas sobotniej konferencji prasowej, przedstawili plan "odmrażania" sportu.

Do tej pory obiekty sportowe były zamknięte. Drugi etap powrotu "do normalności" przewiduje otwarcie boisk, stadionów, stadnin koni czy kortów tenisowych.

Nastąpi to 4 maja.

- Chcemy przejść do kontrofensywy. Sport przyczynia się do poprawy naszego zdrowia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jednak będą obowiązywać pewne ograniczenia. Na obiektach sportowych będzie mogło być maksymalnie sześć osób. Zakazem wstępu objęte zostaną szatnie.

Pod koniec maja ma nastąpić powrót do ekstraklasy piłkarskiej - powiedział premier Morawiecki.

