Gwara lubawska - zaszczyt czy wstyd?

Nie od dziś wiadomo, że m.in. to, co nas - mieszkańców Ziemi Lubawskiej odróżnia od innych, to nasza lubawska gwara. Posługujecie się nią jeszcze? Czy gwara jest dla Was formą naszej oryginalności i tożsamości, czy raczej powodem, przez który z nas się śmieją?

Drodzy Internauci, czekamy zatem na Wasze opinie na ten temat. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i przykładami naszej gwary, które słyszycie na co dzień.

Tak na zachętę, wiecie jak "po lubawsku" brzmi tytuł serialu "Na dobre i na złe"? Otóż... "Na feste i na licho". A jak można by nazwać lubawską edycję show "Mam talent"? ... "Mom dryg". :)

Odbywają się nawet konkursy Gwary Lubawskiej. Przedstawiamy Wam pracę Klaudii Kotłowskiej z jednego konkursu. Dacie radę przeczytać i zrozumieć? To nie takie proste. Powodzenia :)

Klaudia Kotłowska "Bieg dnia powszedniego

Słuchajta co wam powiedam, matka mnie ostatnio kupywać wysłała. No to sze wyrychtowałam, szweter taky wełniany oblekłam, sze sfylcował trochę, ale innego nie miałam. Pod monszustery gacie czepłe oblekłam. Matka mi skarpety dała knap take i kropaki. Na ten śzwyter jeszcze wsadziłam kufajkę. Na koniec to eszcze myckę na łeb i już oburdana bułam. Drwionki tak nie dycht zaperte do sieni, co by citon do miski z mlekiem sze dostał. Ale do chałupy to już dźwierze zakietowałam, bo szonszad złodziej.

Kupidła i reisen taszy zapomniałam, to żem sze wróćziła. Jak już wzięłam, to żywo gnałam na PeKaeSa. W PeKaeSie buła szonszadka, taka olopa buła i powiadała jakiesz mankolije jak chłop nad ustępem grzebał. No i ona do niego, że co on stwarza. No to on, że lejba mu sze wymskła i jy wyska. Ona sze wystrachała i go pyta czy on chce ją jeszcze przyoblec. No to on, że nie no gdzie, ino szneka z glancem w kieszeni została. Na szczęście już muśzała wyszość bo do Bogusiowyj jechała.

Jak już żem w tym mieśzcie buła, to do składu wlazłam i mówię, że leberkę chcę i pomaskę. Późni eszcze okrasy i dwa funty faryny, fefernusków tyż wzięłam, bo matka lubi. Jak tak kupywałam, to mi sze lekko w taszy zrobiło i żem zapytała powiela to szystko stoi. Skopowiny i worszty eszcze na bork, bo na malticha zorgować trza.

Kiele na auf od składa kośzczół buł, to do ksiunca polazłam, co by w kipkę daćz. Z ksiuńcem tak szem zagadała, że do domu fatko na pieszke, szago przez pola polazłam. Matka na arbećzie buła, to maltich sama muśzałam richtowaćz. Najprzód do sklepa po drabce po cybule zlazłam, późni w kuchni napaliłam i do grapki stuf wody wlałam, skopowiny nakładłam z liśzćzem bobkowym, kubabo i cybulo, marchwio i szoli tyż dałam, co by na maltich dobry rosół buł. Późni to już ino jaj i momki wzięłam i nudli narobiłam. Ugotowałam i przez durślak przecedziłom.

Jak już wśyscy wroćzyli, to żeśmy maltich wdraszowali, a że to już sze czemno robyło, tośmy ino ino sze wyrychtowali do spania, paczerze zmówili i tak żeszmy ten dzień zakońćzyli.

A czy Ty używasz gwary lubawskiej w codziennej mowie?