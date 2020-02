Jakie historie kryje Lubawa? Dzisiaj mija 804. rocznica chrztu Ziemi Lubawskiej [FILM]

Na 18 lutego 1216 roku datuje się chrzest Ziemi Lubawskiej. Dzisiaj mijają 804 lata od tego wydarzenia.

Dokładnie 804 lata temu, 18. lutego 1216 roku papieżwydał bullę poświadczającą chrzest Ziemi Lubawskiej.Między innymi te wydarzenia z początków XIII w opisuje film "Jakie historie kryje Lubawa" opublikowany w youtube-owym kanale Umiejscowieni.Autor filmu spotkał się z członkami Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, którzy przedstawili miedzy innymi historię chrztu Ziemi Lubawskiej.Spory fragment niespełna siedmiominutowego filmu poświęcony jesti wpływowi pobytu astronoma na zamku w Lubawie na opublikowanie jego największego dzieła, "O obrotach sfer niebieskich".W materiale wideo wspomina się również o lubawskim egzemplarzu Biblii Gutenberga, która zachowała się do dzisiaj i znajduje się w Pelplinie. Jest to jeden z 48 zachowanych na całym świecie egzemplarzy jednej z najdroższych ksiąg świata.Jeden z nich został ponad 30 lat temu wystawiony na aukcji w słynnym nowojorskim domu Christie's i osiągnął zawrotną, także na obecne czasy, cenę 5 milionów dolarów. Nie ma jednak się co dziwić. Biblia Gutenberga, to pierwsza księga, do wydrukowania której wykorzystano ruchomą czcionkę.Pochodzący z Lubawy egzemplarz jest szczególny - znalazł się w nim pierwszy w historii błąd drukarski. Na marginesie jednej ze stron znajduje się niewielka plama farmy drukarskiej. To odbity kształt czcionki, która prawdopodobnie wpadła z rąk zecera.Tomasz Więcek