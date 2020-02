Mieszkańcy gminy skarżą się na zły stan dróg. Urząd odpowiada i wskazuje przyczynę

Drogi gruntowe na terenie gminy Lubawa są pokryte kałużami i błotem. Mieszkańcy poprosił nas o interwencję w tej sprawie. Gminni urzędnicy wiedzą o problemie, jednak rozkładają ręce. Wszystkiemu winna jest pogoda.

Pogoda, którą zaserwowała nam tegoroczna zima daje się we znaki nie tylko miłośnikom sportów zimowych. Na braku mrozów i ciągłych opadach cierpią też mieszkańcy gminy Lubawa, do których domostw prowadzą drogi gruntowe.

Większość z nich ciężko przejechać zwykłą osobówką, nie mówiąc już o pokonaniu ich pieszo.



W urzędzie gminy Lubawa temat jest doskonale znany, jednak urzędnicy przyznają, że nie mają jak poprawić jakości dróg i zabezpieczyć ich przed opadami. A tych nie brakuje. Od początku zimy zaledwie przez kilka godzin (!) zanotowaliśmy na naszym terenie ujemne temperatury, a niemal non stop padający deszcz powoduje, że drogi gruntowe robią się coraz bardziej miękkie i błotniste.



W urzędzie gminy Lubawa urzędnicy codziennie odbierają po kilka telefonów od mieszkańców różnych miejscowości.

Jak nam jednak powiedzieli, nie ma możliwości, aby poprawić stan dróg gruntowych przy takiej pogodzie.



Aby utwardzić drogę czymkolwiek należałoby zrobić to na względnie suchej drodze. W przypadku gminnych dróg, wymagałoby to zebrania "równiarką" nawet do 50 centymetrów ziemi, a i tak nie ma gwarancji, że to wystarczy.



— Najlepszym rozwiązaniem byłby asfalt, albo betonowe płyty — mówi nam jeden z urzędników. — Jednak takie inwestycje pochłonęłyby mnóstwo pieniędzy, a samorządu na to nie stać.



Jedyną nadzieją dla osób, które korzystają z dróg gruntowych, jest poprawa pogody.



tow