Urodzinowy koncert orkiestry był niesamowity [ZDJĘCIA]

Koncert noworoczny w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej był znakomitą okazją do wysłuchania utworów muzyki popularnej w ciekawych aranżacjach i w mistrzowskim wykonaniu.

To był wyjątkowy koncert lubawskiej Miejskiej Orkiestry Dętej. Świadczyć może o tym chociażby frekwencja. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury dosłownie pękała w szwach, a sporo widzów słuchało koncertu z holu MOK-u.Starannie dobrany repertuar, doskonałe partie wokalne, towarzystwo perkusji (), klawisza () i gitar () nadało całości wyjątkowego charakteru. Widzowie byli zachwyceni, czego dowodem były owacje na stojąco.Sala MOK pierwszymi widzami wypełniała się na kilkadziesiąt minut przed godziną 18. Niektórzy przeczuwali, że im bliżej rozpoczęcia koncertu, tym o dobre miejsca będzie trudniej, choć każde z miejsc w sali dawało doskonały odbiór widowiska. To za sprawą idealnie zrealizowanego dźwięku, za który odpowiedzialny byłz MOK. Doznania muzyczne perfekcyjnie uzupełniała gra świateł, za którą odpowiadali, oraz popisy taneczne mażoretek.Spektakl, bo tak należy nazwać niedzielny koncert, wywarł na widzach ogromne wrażenie, a dyrygent,z roku na rok udowadnia, że ta praca, to jego powołanie. Z członkami orkiestry łączy go nie tylko zależność wynikająca z dzielenia wspólnej pasji, ale także przyjaźń. Widać gołym okiem, że w orkiestrze wszystko gra, jak w... orkiestrze. Koncert lubawskiej orkiestry dętej uzupełnił gościnny występ grupy, a całość w bardzo klimatyczny i subtelny sposób poprowadziłPod koniec koncertu na scenie pojawił się burmistrz Lubawy, który razem z dyrektorem MOK,podziękował orkiestrze i jej dyrygentowi nie tylko za koncert, ale za 20 lat wspaniałej historii, która jest nieodłącznym elementem lubawskiego artystycznego krajobrazu. Oczywiście nie zabrakło podziękowań dla dla, który przez lata prowadził orkiestrę, a którego na stanowisku dyrygenta zastąpił syn.Raczyński senior nie krył wzruszenia i zaskoczenia zaproszeniem na scenę. W kilku słowach wspomniał historię orkiestry. Podziękował też jej członkom i synowi, za niedzielny koncert.— Jestem bardzo dumny — mówił Raczyński.Mateusz Raczyński również w kilku słowach odniósł się do historii orkiestry dętej. Podziękował także rodzicom za wkład w jego wykształcenie.Tomasz Więcek