Sercem z Motorem. Akcja charytatywna dla klubu

Sercem z Motorem to akcja, która ma pomóc uzupełnić braki w finansach lubawskiego czwartoligowca. W niedzielę w lubawskiej hali odbędzie się turniej z mnóstwem atrakcji i licytacji. Dochód z imprezy zasili konto klubu.

W najbliższą niedzielę, 9. lutego, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary w Lubawie odbędzie się turniej „Sercem z Motorem”. Kibice, którzy zdecydują się wziąć udział w tym wydarzeniu, łącznie będą mogli zobaczyć 20 meczów. Z zaproszenia organizatorów skorzystały: Olimpia Elbląg, GKS Wikielec, Jeziorak Iława, Delfin Rybno i Jordan Kazanice. Poza tymi zespołami widzom zaprezentują się także dzieci i młodzież z Lubawskiej Akademii Piłkarskiej i Motoru, a w ich rywalami w meczach pokazowych będą… rodzice młodych adeptów futbolu.

Poza emocjami na boisku organizatorzy przygotowali również loterię fantową i licytację sportowych pamiątek.

— W naszej loterii każdy los będzie wygrywał, mamy już ok. 120 gadżetów, a każdy z nich jest znacznie cenniejszy niż 10 zł, które trzeba będzie wyciągnąć z kieszeni, by wziąć udział w tej zabawie — powiedział w środę Marcin Banacki, prezes MLKS Motor Lubawa.

Organizatorzy starają się również o atrakcyjne i cenne gadżety na licytację. Już są wśród nich m.in. koszulki I-ligowców, Stomilu Olsztyn i Olimpii Grudziądz z autografami. Swoją „cegiełkę” dorzucił także Łukasz Gikiewicz (bronił barw Motoru wiosną sezonu 2005/2006), obecnie zawodnik jordańskiego Al-Faisaly SC, który przekazał koszulkę jednego ze swoich poprzednich klubów, Omonii Nikozja.

— Atrakcyjnych gadżetów, nie tylko typowo piłkarskich, będzie dużo więcej, mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania naszych kibiców — uśmiecha się trener Krzysztof Malinowski.

Najcenniejszym z nich będzie chyba voucher na 2 bilety w strefie dla VIP-ów na meczu Polska – Finlandia (27 marca 2020, Wrocław), które lubawski klub otrzymał od Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie. Wartość tych wejściówek to 2.000 zł!

Wszystkich sympatyków piłki nożnej – Motoru Lubawa w szczególności – zapraszamy w najbliższą niedzielę od godz. 10 do hali widowiskowo-sportowej OSiR przy ul. Św. Barbary.



Poniżej prezentujemy harmonogram godzinowy imprezy „Sercem z Motorem”.



10:00 – 10:20 – gr. Żak – Rodzice

10:20 – 10:35 – Motor Lubawa – Jeziorak Iława

10:35 – 10:50 – GKS Wikielec – Delfin Rybno

10:50 – 11:05 – Jordan Kazanice – Olimpia Elbląg

11:10 – 11:30 – gr. Orlik – Rodzice

11:35 – 11:50 – Motor Lubawa – Jordan Kazanice

11:50 – 12:05 – GKS Wikielec – Jeziorak Iława

12:05 – 12:20 – Delfin Rybno – Olimpia Elbląg

12:25 – 12:45 – gr. Młodzik – Rodzice

12:50 – 13:05 – Motor Lubawa – Olimpia Elbląg

13:05 – 13:20 – GKS Wikielec – Jordan Kazanice

13:20 – 13:35 – Jeziorak Iława – Delfin Rybno

13:40 – 14:00 – gr. Trampkarz – Rodzice

14:05 – 14:20 – Motor Lubawa – Delfin Rybno

14:20 – 14:35 – Jeziorak Iława – Jordan Kazanice

14:35 – 14:50 – GKS Wikielec – Olimpia Elbląg

14:55 – 15:15 – Kibice – Przyjaciele

15:20 – 15:35 – Jeziorak Iława – Olimpia Elbląg

15:35 – 15:50 – Delfin Rybno – Jordan Kazanice

15:50 – 16:05 – Motor Lubawa – GKS Wikielec

16:10 – Ogłoszenie wyników turnieju

W trakcie trwania imprezy:

- punkt medyczny: pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi

- piłkarskie gry i zabawy dla najmłodszych

- kawiarenka przygotowana przez Rodziców

- sklepik z „Motorowymi” gadżetami i pamiątkami

- catering Restauracji Atmosfera

- licytacja gadżetów i loteria fantowa

Wstęp na imprezę – bilet-cegiełka 10 zł

Los na loterię (KAŻDY WYGRYWA!) – 10 zł



Źródło: FB Motor Lubawa