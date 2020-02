Poszukiwany przez prokuraturę, z zakazem prowadzenia pojazdów zatrzymany przez grupę Speed niedaleko Lubawy

Policjanci z iławskiej grupy Speed zatrzymali mężczyznę, który nie dość, że był poszukiwany przez prokuraturę, to jeszcze nie powinien był prowadzić z powodu orzeczonego zakazu sądowego. Został zatrzymany, gdy rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego.

Iławscy policjanci z grupy speed zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był przez olszyńską prokuraturę.

Jak ustaliliśmy, do zatrzymania doszło na krajowej piętnastce niedaleko Lubawy. Mężczyzna kierujący dodgem postanowił wyprzedzać na podwójnej lini ciągłej, tuż przed wzniesieniem. Jadący za nim nieoznakowanym radiowozem mundurowi od razu podjęli interwencję. Po zatrzymaniu 23-latka okazało się, że wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, to "najskromniejsze" z przewinień mężczyzny. Zatrzymany kierowca był poszukiwany przez olsztyńską prokuraturę oraz miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

— Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. Następnie sporządzili oświadczenie dotyczące miejsca pobytu 23 – latka i przedstawili mu zrzut, do którego się przyznał — informują mundurowi.



Za niezastosowanie się do sądowego zakazu mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia.

red.