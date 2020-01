Taka młodzież to skarb. Na ulicach miasta harcerze zbierają pieniądze dla Julki

Na ulicach Lubawy trwa zbiórka pieniędzy dla Julki Rówczyńskiej. Zaangażowana w nią młodzież, to lubawscy harcerze.

To ostatni piątek ferii zimowych. Można by sądzić, że młodzież spędzi go na "ładowaniu baterii" przed powracającym rokiem szkolnym, lub - jak to się utarło w społeczeństwie - na grach video. Nic bardziej mylnego. Grupa młodzieży z Lubawy, postanowiła jeden z ostatnich dni ferii zimowych poświęcić na pomoc Julce Rówczyńskiej. Na ulicach Lubawy odbywa się zbiórka pieniędzy, kwestują lubawscy harcerze, którzy zostali poproszeni o pomoc w zbiórce przez organizatorów akcji #ocalićjulkę. Kwestujących harcerzy na ulicach Lubawy spotkacie do godziny 16.



Zbiórka w portalu siepomaga.pl trwa jeszcze przez 6! dni. Do pełnej kwoty (ponad 9 milionów złotych) brakuje jeszcze ponad półtora miliona.

W niedzielę w hali sportowej przy ul. Św. Barbary odbędzie się kolejna już impreza charytatywna, z której dochód również zasili konto Julki Rówczyńskiej. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 13. W programie przewidziano między innymi koncerty uczestników programu The Voice of Poland oraz The Voice Kids.

tow