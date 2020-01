PLEBISCYT. Rozpoczynamy głosowanie. Laureatów poznamy podczas tradycyjnej gali

No to rozpoczynamy nasz coroczny plebiscyt sportowy, w którym wyłaniamy najpopularniejszych. W tym roku poza najpopularniejszym sportowcem i trenerem wybieramy również sportowe wydarzenie minionego roku, osobowość w sporcie oraz najpopularniejszy klub sportowy. Mamy wśród kandydatów reprezentantów piłki nożnej, lekkiej atletyki i sportów walki. Są biegacze i cykliści. Głosujemy od dzisiaj na załączonych kupnach oraz przy pomocy SMS. Głosowanie SMS kończymy w niedzielę 1 marca o godzinie 23:59. Kupony przyjmujemy w redakcji do poniedziałku 2 marca do godziny 15. Wyniki plebiscytu poznamy tradycyjnie podczas gali sportu.



Nominowani w kategorii Sportowiec:



Paweł Bączek (CSW Champion, kickboxing) SMS o treści GL.NSP.1 na numer 72601

Reprezentant kadry narodowej w Kickboxingu. W 2019 roku ostro przygotowywał się do dwóch najważniejszych startów. Ciężka praca przyniosła zamierzony efekt. W rozegranym w Węgrowie Pucharze Polski w wersji point-fighting Paweł sięgnął po złoto, a w wrześniowych mistrzostwach Europy w tej samej formule wywalczył brąz.



Daria Dybich (LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treści GL.NSP.2 na numer 72601

Wszechstronna zawodniczka reprezentująca lubawski Lekkoatletyczny Klub Sportowy. Daria doskonale czuje się w pchnięciu kula i w rzucie oszczepem. W pierwszej dyscyplinie zajęła 4. miejsce w ogólnopolskich igrzyskach LZS. Podczas tej samej imprezy w rzucie oszczepem uplasowała się na drugim miejscu.



Igor Ewertowski (Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treści GL.NSP.3 na numer 72601

Młody ale wszechstronnie utalentowany zawodnik lubawskiego Sokoła. W 2019 roku reprezentował Lubawę podczas wielu zawodów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wśród najważniejszych sukcesów sportowych Igora Ewertowskiego należy wymienić:

10. miejsce podczas Pucharu Polski kadetów w stylu klasycznym w Warszawie;

15. miejsce podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kielcach;

3. miejsce w Międzynarodowej Bałtyckiej Lidze w zapasach;

11. miejsce podczas Pucharu Polski w Radomiu

1. miejsce w Pucharze Wójta Gminy Rybno

3. miejsce Mistrzostw Województwa kadetów w Kętrznie

3. Miejsce Mistrzostw Województwa kadetów w Lidzbarku Warmińskim

1. Miejsce w Otwartych Mistrzostwach W-MZLZS



Mateusz Ewertowski (LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treści GL.NSP.4 na numer 72601

Kolejny lubawski miotacz, który dobrze czuje się w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą. W 2019 roku Mateusz Ewertowski zajął 9. miejsce w pchnięciu kulą podczas mistrzostw Polski U-16, oraz 4. lokatę w ogólnopolskich igrzyskach LZS. W międzywojewódzkich mistrzostwach makroregionu Mateusz był 4. zarówno w pchnięciu kulą, jak i w rzucie dyskiem.



Łukasz Hejda (Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treści GL.NSP.5 na numer 72601

Zawodnik Sokoła Lubawa, który z roku na rok robi coraz większy progres, w ślad za którym idą coraz lepsze wyniki sportowe. Bardzo ambitny, utalentowany i pracowity młody zapaśnik, który kilkukrotnie w minionym roku stawał na najwyższym stopniu podium.

Najważniejsze osiągnięcia Łukasza z 2019 roku:

7. miejsce Mistrzostw Polski Młodzików;

1. miejsce Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich w Białymstoku;

1. miejsce podczas Memoriału T. Jaworskiego i W. Tańczyna w Elblągu;

3. miejsce Międzywojewódzkich Mistrzostw Regionu D w Białymstoku;

1. miejsce Międzynarodowej Ligi Bałtyckiej o Puchar Burmistrza Lubawy;

2. miejsce Pucharu Kaszub w Kartuzach;

5. miejsce Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego;

1. miejsce Młodzieżowej Wojewódzkiej Ligi Zapaśniczej;

2. miejsce podczas Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz;

1. miejsce Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego;



Hubert Kaczyński (CSW Champion, kickboxing) SMS o treści GL.NSP.6 na numer 72601

Młody lubawski kickboxer ma na swoim koncie sporo sukcesów sportowych. Najważniejsze, to drugie miejsce w Pucharze Polski w wersji point-fighting i trzecia lokata w mistrzostwach Warmii i Mazur. Największe sukcesy Huberta mają dopiero nadejść. Jego zaangażowanie i determinacja wróżą sporo sukcesów.



Martyna Konieczna (CSW Champion, kickboxing) SMS o treści GL.NSP.7 na numer 72601

Martyna jest uosobieniem spokoju, jednak w ringu zapomina od dobrych manierach i rzadko oddaje inicjatywę rywalkom. Jest pracowita i zdeterminowana a ciężka praca na treningach skutkuje dwoma złotymi medalami najważniejszych imprez, w których Martyna brała udział. Najpierw stanęła na najwyższym stopniu podium podczas Pucharu Polski w kick-light, a później wywalczyła złoty krążek podczas mistrzostw Warmii i Mazur.



Mateusz Krawiecki (Husaria, biegi przeszkodowe) SMS o treści GL.NSP.8 na numer 72601

Jeden z tych zawodników, którzy udowadniają, że chcieć, to móc. Mateusz Krawiecki przed kilkoma laty skupił się na bieganiu. Wszystko wskazuje na to, że była to bardzo dobra decyzja. Jego koronną dyscypliną są biegi przeszkodowe.

W minionym roku Mateusz Krawiecki zajął 3. miejsce podczas Mistrzostw Europy w bigach przeszkodowych, wspólnie ze sztafetą mieszaną wywalczył złoto Mistrzostw Polski, a w Runamageddon Hardcore w Twierdzy Modlin był drugi. W biegu Warszawski Classic był pierwszy, a na szóstym miejscu w swojej kategorii wiekowej dobiegł do mety podczas mistrzostw świata biegów przeszkodowych. Z 30 startów w 2019 roku aż 19 kończył na podium.



Nikodem Lewicki (Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treści GL.NSP.9 na numer 72601

To kolejny w szeregach Sokoła młody i bardzo pracowity zawodnik. Podobnie jak koledzy z drużyny, Nikodem jest wielokrotnym medalistą imprez sportowych, także tych o zasięgu międzynarodowym.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Nikodema w 2019 roku:

11. miejsce podczas Mistrzostw Polski Młodzików;

2. miejsce Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich w Białymstoku

1. miejsce podczas Memoriału T. Jaworskiego i W. Tańczyna w Elblągu;

5. miejsce Międzywojewódzkich Mistrzostw Regionu D

3. miejsce Międzynarodowej Ligi Bałtyckiej o Puchar Burmistrza Lubawy

1. miejsce podczas Pucharu Kaszub w Kartuzach

5. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym

2. miejsce Młodzieżowej Wojewódzkiej Ligi Zapaśniczej;

1. miejsce Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego



Dawid Łątkowski (Copernicus Toruń, kolarstwo) SMS o treści GL.NSP.10 na numer 72601

Zawodnik, który na poważnie zajął się kolarstwem w 2015 roku, niemal z miesiąca na miesiąc robił ogromne postępy. Zaangażowanie rodziny w treningi i starty Dawida procentowały zdobywanym doświadczeniem i coraz lepszą formą. Zmiana klubu na toruński Copernicus była kluczowa w sportowym rozwoju Dawida. W 2019 roku na torze w Pruszkowie Dawid wywalczył tytuł mistrza Polski w scratchu.



Marcin Marchlewski (kolarstwo) SMS o treści GL.NSP.11 na numer 72601

Kolarz, który swoją przygodę z rowerem rozpoczął kilka lat temu i od razu przebojem wskoczył do czołówki wyścigów MTB w swojej kategorii wiekowej. W popularnym cyklu Mazovia MTB wielokrotnie stawał na podium, bardzo często na najwyższym jego stopniu. Jego starty charakteryzuje walka i agresywny styl jazdy. Marcin Marchlewski lubi, kiedy rywale zostają w tyle, co wielokrotnie udowadniał podczas wielu starów w 2019 roku, w którym trafił do klubu CryoSpace MTB Team Olsztyn. Jego ucieczki na ostatnich etapach wyścigu pokazują, ile mocy drzemie w tym młodym zawodniku z Grabowa.



Natalia Mieczkowska (CSW Champion, kickboxing) SMS o treści GL.NSP.12 na numer 72601

Kadetka starsza lubawskiego Championa aż czterokrotnie stawała na podium podczas imprez sportowych w 2019 roku. Trzy razy wywalczyła brąz. Było to w Węgrowie podczas mistrzostw Polski w light-contact, W Mysiadle podczas mistrzostw Polski kick-light oraz w Bałtowie w Pucharze Polski.

Złoto z kolei wywalczyła podczas mistrzostw Warmii i Mazur w Bezledach.



Zuzanna Niedziela (LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treści GL.NSP.13 na numer 72601

Oszczepniczka lubawskiego klubu ma na soim kocie srebrny medal ogólnopolskich igrzysk LZS, które są jednocześnie mistrzostwami Polski Ludowych Zespołów Sportowych. W mistrzostwach Polski rozegranych w Zamościu Zuzanna uplasowała się na 7. lokacie.



Daria Siemińska (LKS Lubawa, lekka atletyka) SMS o treści GL.NSP.14 na numer 72601

Jeżeli chodzi o pchnięcie kulą, to Darii mało która zawodniczka może dorównać. Skromna i szalenie utalentowana kulomiotka podkreśliła swoją wysoką formę w 2019 roku podczas kilku ważnych imprez sportowych. Najważniejszy tytuł halowej mistrzyni Polski, ale po złoty medal Daria sięgnęła także podczas międzypaństwowego meczu Polska-Ukraina-Białoruś, oraz podczas międzynarodowego memoriału Franza Szustera, gdzie nasza zawodniczka wywalczyła powołanie do reprezentacji Polski.

Daria stawała także na najwyższym stopniu podium podczas mistrzostwa Polski LSZ w... rzucie dyskiem. W pchnięciu kulą podczas tych samych mistrzostw była 2.



Nikodem Zawadzki (Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treści GL.NSP.15 na numer 72601

Ten urodzony w 2004 roku zawodnik w 2019 roku został powołany do kadry narodowej na start w Mistrzostwach Europy, które rozegrano w Krakowie. Zajął tam 24. lokatę. To kolejny reprezentant młodego bardzo ambitnego pokolenia lubawskich zapaśników. Wśród najważniejszych osiągnięć Nikodema w minionym roku należy wymienić:

2. miejsce Pucharu Polski kadetów;

3. miejsce podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Staszowie;

2. miejsce podczas Międzynarodowej Bałtyckiej Ligi w zapasach;

13. miejsce w Pucharze Polski w Radomiu;

24. miejsce Mistrzostw Europy w Krakowie;

2. miejsce Ligi Warmi i Mazur w Karolewie;

3. miejsce w Pucharze Wójta Gminy Rybno;

1. miejsce Mistrzostw Województwa kadetów w Kętrzynie;

2. miejsce Mistrzostw Województwa w Lidzbarku Warmińskim;

3. miejsce Otwartych Mistrzostw W-MZLZS



Daniel Żuchowski (LKS Lubawa, lekka atletyka) SMS o treści GL.NSP.16 na numer 72601

Utalentowany lubawski oszczepnik, który swoją wysoką formę w ubiegłym roku potwierdził między innymi podczas Mistrzostw Polski U-16, gdzie wywalczył srebrny medal. Podczas mistrzostw kraju LZS wywalczył złoto, podobnie jak podczas mistrzostw makroregionu. Daniel jest bardzo perspektywicznym zawodnikiem, a jego systematyczność jest godna podziwu i naśladowania.





Nominacje w kategorii Trener:



Leszek Kołodziejski SMS o treści GL.NTR.1 na numer 72601

Ojciec sukcesów Darii Siemińskiej i Daniela Żuchowskiego. Ciężka praca z lubawskim lekkoatletami przyniosła medale mistrzostw kraju. Leszek Kołodziejski związany test z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym od początku jego istnienia. Jego konikiem są pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Przez wiele lat wychował całe pokolenia lekkoatletów.



Henryk Mężykowski SMS o treści GL.NTR.2 na numer 72601

Nazwisko tego trenera jednoznacznie kojarzy się z zapasami i z sukcesami w tej dyscyplinie sportu. Od wielu lat zaangażowany nie tylko w organizację zajęć sportowych, ale także w funkcjonowanie klubu Sokół Lubawa. Jego ciężka praca podczas treningów skutkuje medalami jego podopiecznych podczas imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.





Nominacje w kategorii Osobowość w Sporcie:



Katarzyna Jachowska (Lubawa Kocha Biegać) SMS o treści GL.OWS.1 na numer 72601

Nie tylko biega, ale zajmuje się wieloma sprawami klubu Lubawa Kocha Biegać. Jest jego menadżerką, a zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Kandydatka do tytułu Osobowość w sporcie zajmuje się organizacją transportu na zawody, treningu charytatywnego, z którego dochód każdego roku trafia do jednego chorego dziecka. Jak mówią członkowie LKB, dla Katarzyny Jachowskiej nie ma rzeczy niemożliwych.



Marek Liberacki SMS o treści GL.OWS.2 na numer 72601

Od lat bezinteresowanie wspiera lokalnych sportowców. Nie odmawia pomocy żadnemu klubowi. Firma Libro libro sponsoruje niemal wszystkie kluby sportowe na terenie miasta i gminy Lubawa. Jest jednym z głównych sponsorów Motoru Lubawa i CSW Champion.



Wiesław Mergalski SMS o treści GL.OWS.3 na numer 72601

Lubawski Klub Rajdowy zawsze może liczyć na wsparcie ze strony prowadzonej przez Wiesława Mergalskiego Karczmy nad Sandelą w postaci posiłków na zawody, czy miejsca na zorganizowanie biura zawodów.



Zdzisław Wierzbowski SMS o treści GL.OWS.4 na numer 72601

Właściciel Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego stoi za sukcesami wielu lokalnych sportowców. Wspiera starty zawodników w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.





Nominacje w kategorii Klub Roku:



CSW Champion Lubawa (kickboxing) SMS o treści GL.KLR.1 na numer 72601

Klub od wielu lat z powodzeniem szkoli młodych adeptów kickboxingu. Podopieczni trenera Rafała Mazurowskiego odnoszą sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.



KS Constract Lubawa (futsal/ piłka nożna) SMS o treści GL.KLR.2 na numer 72601

Constract to przykład dobrze zarządzanej marki sportowej. Klub, który zaczynał jako drużyna seniorów w pierwszej lidze futsalu dzisiaj jest jednym z najpręźniej działajacych klubów piłkarskich na ternie całego województwa. Drużyna seniorska występuje w futsalowej ekstraklasie a grupy młodzieżowe z powodzeniem walczą w wielu turniejach.



LKS Lubawa (lekka atletyka) SMS o treści GL.KLR.3 na numer 72601

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Lubawa był odpowiedzią na brak typowo lekkoatletycznego klubu na terenie miasta i gminy Lubawa. Dzięki jego powstaniu mnóstwo młodych sportowców ma szanse na udział w zawodach o randze nawet mistrzostw kraju.



Lubawa Kocha Biegać (biegi) SMS o treści GL.KLR.4 na numer 72601

To klub, który zrodził się z pasji do biegania. Grupa znajomych, która skrzykiwała się na wspólne treningi postanowiła sformalizować swoje działania. Dzisiaj to prężnie działający klub, który organizuje wspólne treningi i akcje charytatywne.



Lubawski Klub Rajdowy (sporty samochodowe) SMS o treści GL.KLR.5 na numer 72601

Miłośnicy sportów motorowych także mają w Lubawie swoje miejsce. Klub od kilku już lat z powodzeniem organizuje zawody samochodowe na terenie miasta i gminy Lubawa.



MLKS Motor Lubawa (piłka nożna) SMS o treści GL.KLR.6 na numer 72601

Jeden z najstarszych klubów na terenie miasta i gminy. Obecnie drużyna seniorska występuje na boiskach czwartej ligi. W przeszłości klub rywalizował między innymi z Widzewem Łódź w ramach rozgrywek trzeciej ligi. Poza drużyną seniorów w Motorze trenuje spora grupa młodzieży.



MLKS Sokół Lubawa (zapasy) SMS o treści GL.KLR.7 na numer 72601

Lubawscy zapaśnicy to prawdziwe maszyny do wygrywania. Sokół od wielu lat notuje bardzo wysokie wyniki sportowe i każdego roku przywozi medale z najważniejszych imprez sportowych w kraju.



ProFootball Team SMS o treści GL.KLR.8 na numer 72601

Młodziutki klub, który powstał na początku 2019 roku. Celem klubu było i jest stworzenie dobrych warunków szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Obecnie w klubie trenują grupy U-10 i U-14





Nominacje w kategorii Sportowe Wydarzenie Roku:



Awans KS Constract do Futsal Ekstraklasy SMS o treści GL.SWR.1 na numer 72601

Seniorzy lubawskiego Constractu w 2019 roku po "wieloboju" barażowym wywalczyli wymarzony awans do Futsal Ekstraklasy, w której radzą sobie doskonale i są jedną z najsilniejszych drużyn ligi.



Lubawska Dycha SMS o treści GL.SWR.2 na numer 72601

To wydarzenie urasta już do kultowego biegu na dziesięć kilometrów. Organizowany przez lubawski OSiR bieg przyciąga każdego roku coraz większą liczbę uczestników z całego kraju.



Mistrzostwo Polski KS Constract U-12 SMS o treści GL.SWR.3 na numer 72601

To była znakomita wiadomość w styczniu ubiegłego roku. Młodzi zawodnicy Constractu wywalczyli tytuł Mistrza Młodej Ekstraklasy w turnieju finałowym rozgrywanym w Warszawie.



Mistrzostwo Polski Darii Siemińskiej SMS o treści GL.SWR.4 na numer 72601

To mistrzostwo jest konsekwencją ciężkiej pracy na treningach i wielu wyrzeczeń. Daria Siemińska w 2019 roku nie tylko ustanowiła nowy rekord życiowy i rekord klubu w pchnięciu kulą, ale została też mistrzynią kraju.



Mistrzostwo Polski Dawida Łątkowskiego SMS o treści GL.SWR.5 na numer 72601

Zawodnik trenujący na co dzień w toruńskim Copernicusie wywalczył w Pruszkowie tytuł Mistrza Polski w scratchu. To zwycięstwo okupione było hektolitrami potu wylanymi na treningach.





Regulamin Plebiscytu



* koszt SMSa to 2 złote + VAT





Najpopularniejszy Sportoweic









Najpopularniejszy Trener









Osobowość w Sporcie









Klub Roku









Sportowe Wydarzenie Roku





(CSW Champion, kickboxing) SMS o treścina numer 72601(LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treścina numer 72601(Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treścina numer 72601(LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treścina numer 72601(Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treścina numer 72601(CSW Champion, kickboxing) SMS o treścina numer 72601(CSW Champion, kickboxing) SMS o treścina numer 72601(Husaria, biegi przeszkodowe) SMS o treścina numer 72601(Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treścina numer 72601(Copernicus Toruń, kolarstwo) SMS o treścina numer 72601(kolarstwo) SMS o treścina numer 72601(CSW Champion, kickboxing) SMS o treścina numer 72601(LKS Lubawa, lekkoatletyka) SMS o treścina numer 72601(LKS Lubawa, lekka atletyka) SMS o treścina numer 72601(Sokół Lubawa, zapasy) SMS o treścina numer 72601(LKS Lubawa, lekka atletyka) SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601(Lubawa Kocha Biegać) SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601(kickboxing) SMS o treścina numer 72601(futsal/ piłka nożna) SMS o treścina numer 72601(lekka atletyka) SMS o treścina numer 72601(biegi) SMS o treścina numer 72601(sporty samochodowe) SMS o treścina numer 72601(piłka nożna) SMS o treścina numer 72601(zapasy) SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601SMS o treścina numer 72601