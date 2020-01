Wicelider na kolanach. Constract triumfuje w Toruniu

Lubawski beniaminek zaskakuje w Toruniu już w pierwszym meczu rundy rewanżowej. Toruń pokonany aż 6:1.

O takim początku rundy rewanżowej Futsal Ekstraklasy zawodnicy, trenerzy i kibice Klubu Sportowego Constract Lubawa chyba nawet nie śnili. Lubawianie jechali do Torunia na futsalową wojnę, ale to gospodarze stawiani byli w roli faworytów. Po pierwszej rundzie rozgrywek torunianie zajmowali 2. miejsce w tabeli i wyprzedzali piątych lubawian o 4 punkty.

Statystyki przestają jednak mieć znaczenie, gdy tylko zabrzmi pierwszy gwizdek. Tak też było w Toruniu.



To goście od początku przejęli boiskową inicjatywę i to oni dyktowali warunki gry. Torunianie nie pozostawali jednak dłużni i próbowali swoich sił pod bramką Imanola Dariasa.

Pierwsze trafienie dla lubawian zaliczył powracający po kontuzji Sebastian Grubalski, który w 10 minucie stojąc plecami do bramki gospodarzy sprytnie zgubił rywala i huknął jak z armaty. Po kolejnych 9 minutach na listę strzelców wpisał się Pedro de Silva i do szatni goście schodzili z dwubramowym prowadzeniem.



Po zmianie stron dominacja gości była z minuty na minutę coraz bardziej widoczna. Gospodarze szukali szczęścia w kontrach, ale Darias za każdym razem stał na posterunku popisując się widowiskowymi robinsonadami.

Lubawianie nie zamierzali poprzestawać na dwóch bramkach przewagi, bo doskonale wiedzieli, że futsal, zwłaszcza z taki rywalem jest nieprzewidywalny.

Podopieczni duetu trenerskiego Dawid Grubalski/ Damian Jarzembowski parli jak czołg na bramkę wicemistrza Polski. Już w 26 minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Grubalski, a po trzech kolejnych minutach czwartego gola dla gości zdobył Mateusz Łożyński, który z meczu na mecz prezentuje coraz lepszą dyspozycję i potwierdza coraz większą przydatność do zespołu. Trenerzy również dostrzegają jego możliwości i częściej dają mu szansę na boisku.

Radoś na trybunach (na mecz pojechała spora grupa lubawskich kibiców) dobrze nie ucichła, gdy Paweł Ossowski podwyższył na 5:0 (w 30. minucie). Na sześc minut przed końcem bramkę numer sześć dla CST zdobył Silva.

Goście w końcówce odpowiedzieli jednym trafieniem.



FC KJ Toruń — KS Constract 1:6



Bramki dla Constractu:

0:1 — Grubalski 10'

0:2 — Silva 19'

0:3 — Grubalski 26'

0:4 — Łożyński 29'

0:5 — Ossowski 30'

0:6 — Silva 34'



Tomasz Więcek