Czas na rewanże w Ekstraklasie. Constract zagra dziś w Toruniu

Przed nami pierwszy mecz rewanżowy lubawskiego beniaminka w Futsal Ekstraklasie. KS Constract zmierzy się w Toruniu z wiceliderem rozgrywek.

Po krótkiej przerwie wracają rozgrywki Futsal Ekstraklasy. W pierwszym meczu 14. kolejki lubawski KS Constract zmierzy się w Toruniu z wiceliderem rozgrywek. W poprzedniej rundzie w Lubawie po zaciętym spotkaniu padł remis 2:2.



Jak będzie tym razem?



Bez wątpienia, patrząc w terminarz, mecz FC KJ Toruń vs. KS Constract będzie hitem 14. kolejki.

Zespół z Torunia to wicemistrz Polski i aktualny wicelider rozgrywek. Z koeli lubawianie to doskonale spisujący się beniaminek, który przez moment był nawet liderem rozgrywek. Constract zajmuje w tabeli 5. miejsce, a od torunian dzielą go 4 punkty.

Trenerzy lubawian zdają sobie doskonale sprawę z dyspozycji gospodarzy, ale i zespół z Torunia wie, że mecz z Constractem nie będzie spacerkiem.

Zarówno Dawid Grubalski jak i szkoleniowiec gospodarzy komentując nadchodzący pojedynek dla portalu Futsal Ekstraklasa wierzą, że mecz będzie przede wszystkim doskonałym widowiskiem sportowym. Liczą na to kibice z Lubawy, którzy licznie wybrali się na mecz do Torunia.



W nadchodzącym spotkaniu po raz pierwszy na parkiecie ekstraklasy zobaczymy wracającego po kontuzji barku Sebastiana Grubalskiego oraz nowego zawodnika KSC, pochodzącego z Hiszpanii Saula Marrupe. Zawodnik zastąpił Victora Diego, który w poprzedniej rundzie w meczu właśnie z FC KJ Toruń nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy.



Początek spotkania o godzinie 18. Transmisja z meczu dostępna będzie w telewizji Sportclub Polska.



tow