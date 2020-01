Młodzież Constractu coraz bliżej mistrzostw Polski

Trwają eliminacje do turnieju finałowego Mistrzostw Polski w futsal do lat 16. Dzisiaj w Lubawie rozegrano kolejny turniej. Wygrali gospodarze.

Dzisiaj (4 stycznia) w Lubawie rozegrano drugi już turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w Futsalu do lat 16. Zespół gospodarzy okazał się bezkonkurencyjny i ponowie zwyciężył.

Ponownie, bo wcześniej turniej eliminacyjny rozegrano w Lęborku.

W obu turniejach młodzież Constractu wywalczyła po 10 punktów trzykrotnie wygrywając i notując po jednym remisie.

Teoretycznie Constract może mówić o awansie do turnieju finałowego. Planowany jest jeszcze jeden turniej, 18 lub 19 stycznia w Ustce, ale nie wiadomo jeszcze czy się odbędzie.

— Gramy rocznikiem młodszym niż wszystkie zespoły. Turniej jest dla roczników 2003 i 2004 a my gramy rocznikiem 2004 i 2005 — mówi trener Damian Jarzembowski — Chłopaki doskonale dają radę. Widać różnice fizyczne, ale nadrabiamy umiejętnościami technicznymi i taktycznymi — tłumaczy trener.



Wyniki Constractu w turnieju w Lubawie:

KS Constract — Dragon Bojano 5:0

KS Constract — FC Gwiazda Toruń 15:0

KS Constract — Jantar Ustka 1:1

KS Constract — Team Lębork 6:2



Wyniki lubawian w Lęborku:

KS Constract — Dragon Bojano 3:1

KS Constract — FC Gwiazda Toruń 28:0

KS Constract — Jantar Ustka 1:1

KS Constract — Team Lębork 6:0

tow