Gram, bo lubię... pomagać. Zapraszamy na koncertowy wieczór dla Julki Rówczyńskiej

W piątek (27 grudnia) odbędzie się kolejny koncert z cyku Gram bo Lubię organizowany przez Lubawską Grupę Muzyków. Impreza jest charytatywna a dochód zasili konto Julki Rówczyńskiej.

Trwa walka o życie pięciomiesięcznej Julki Rówczyńskiej z Nowego Miasta Lubawskiego. Zaangażowało się w nią mnóstwo osób i środowisk, organizowane są aukcje internetowe i przeróżne wydarzenia, z których dochód zasila konto zbiórki dla dziewczynki.

W piątek (27 grudnia) odbędzie się kolejna akcja charytatywna dla dziewczynki. Tym razem organizowana przez Lubawską Grupę Muzyków, Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie i zajazd Wichrowe Wzgórze.

— Zapraszamy na drugie muzyczne spotkanie z cyklu "Gram, bo lubię". Ta świąteczna edycja jest specjalna, wyjątkowa. Jak wiecie trwa dramatyczna walka o życie malutkiej Julki Rówczyńskiej zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Do celu jeszcze daleko, dlatego przystępujemy do tej akcji dokładając muzyczną cegiełkę do tych działań — czytamy na facebookowej stronie wydarzenia. — W piątkowy wieczór zaśpiewają i zagrają dla nas przeurocze dziewczyny Lewickie & Deredas. Usłyszymy również gitarowe dźwięki Tomka Karczewskiego i Kuby Chylewskiego — informują organizatorzy.

Po koncercie odbędzie się tradycyjnie jam session, a wesprzeć zbiórkę można będzie nie tylko płacąc za wstęp ale także podczas koncertu.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20 w klubie Planet w Lubawie.

tow