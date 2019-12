Są już trzy miliony, potrzeba jeszcze sześciu. Dziś wszyscy jesteśmy rodzicami Julki...

Do zebrania pełnej kwoty potrzebnej na lczenie Julki Rówczyńskiej potrzeba jeszcze szcześciu milionów złotych. Już uzbierano trzy.

To nie będzie zwykły tekst dziennikarski.Trudno żeby taki był, kiedy chodzi o życie kilkumiesięcznego dziecka. Być może część z czytelników uzna, że to mało profesjonalne, aby tak angażować się w opisywany temat, ale dzisiaj o to nie dbam.U progu świąt stajemy przed ogromnym sprawdzianem z człowieczeństwa. Póki co zdajemy go na trójkę, skala zamyka się na dziewiątce.Na leczenie, kórej historię znają, mam nadzieję wszyscy, potrzeba. Póki co udało się uzbierać nieco ponad trzy. To ogrom pracy tysięcy mimowolnych wolontariuszy, którzy przekazują na licytacje przeróżne przedmioty i usługi, czy udostępniają posty w swoich mediach społecznosciowych.Zbiórka pieniędzy na leczenie małej Julki przybiera kolosalne rozmiary, ale to niestety cały czas za mało. Jest już 30% kwoty, a liczy się każda minuta.Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują rodzice małej Julki. Każdy, kto ma dzieci wie, że ich zdrowie i życie to wartość największa. Bezcenna. I każdy rodzic zrobi wszystko, aby jego dziecko mogło żyć.W sobotę (21 grudnia) w sklpie Rytmar odbędzie się akcja "Charytatywne zakupy dla Julki". Organizatorzy przygotowali mnóstwo arakcji, ale w sumie nie one są przecież najważniejsze. 5% z sobotniej sprzedaży w skepie Rytmar zostanie przeznaczone na leczenie Julki. Dzień później odbędzie się biegowy trening charytatywny. Żeby wziąć w nim udział wystarczy wrzucic do puszki co najmniej 10 zotych.W portalu Facebook założono strony i wydarzenia, które mają pomóc nagłośnić sprwę majłej Julki i pomóc zebrać potrzebną kwotę.Nie ma dla rodziców większej radości niż dzieci. Sprawmy rodzicom Julki i jej samej najpięknijszy świąteczny prezent. Do dzieła!Tomasz Więcek