Uczniowie nagrali kolędę dla osób niesłyszących. Całą wymigali [FILM]

Uczniowie ósmej klasy lubawskiej szkoły podstawowej nagrali kolędę Lulajże Jezuniu w całości w języku migowym.

Każdy z nas zna tekst kolędy Lulajże Jezuniu. Nie każdy ma możliwość ją usłyszeć. Dlatego właśnie uczniowie klasy VIII a nagrali jej miganą wersję, specjalnie dla osób niesłyszących.— Pięć lat temu zostałam wychowawcą obecnej ósmej klasy — mówi Jolanta Knoblauch. — Wtedy nauczyliśmy się piosenki w języku migowym. W tym roku uczniowie zapytali, czy nauczymy się jeszcze jakiejś piosenki migając — wspomina.A że było to w grudniu, to wybór padł na kolędę.— Nauczyliśmy się jej na dwóch - trzech lekcjach — mówi nauczycielka.Jak podkreśla Jolanta Knoblauch, klasa podeszła do zadania z bardzo dużym zaangażowaniem.— Jednego dnia zapadła decyzja, że nagrywamy kolędę, później szybka nauka i nagrywanie — mówi. Uczniowie celowo ubrali się w czarne koszulki do nagrania kolędy.— Dzięki temu lepiej widać ręce — tłumaczy nauczycielka.Jolanta Knoblauch poznała język migowy na kursach, które ukończyła kilka lat temu, będąc wychowawcą niedosłyszącej i niemówiącej uczennicy.Tomasz Więcek