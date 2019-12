Piach niezgody w Łążynie

Piach z solą, który służy do posypywania śliskiej nawierzchni dróg i chodników w Łążynie wysypano na chodnik w taki sposób, że cieżko przejść. Zdaniem urzędników to końcówka chodnika, więc nie powinno być problemu.

Piach z solą to bardzo popularnie i skuteczne rozwiazanie, które pomaga przetrwać zimę na drogach i chodnikach. W wielu miejscach na terenie miasta i gminy Lubawa są już przygotowane pryzmy i pojemniki z piachem. W niektórych miejscach jednak, tak jak w Łążynie, miejsce składowania piachu nie wszystkim się podoba.



Takiej treści list otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników:

"Piszę do Was, bo interwencja w Urzędzie Gminy Lubawa nic nie dała, liczę, że może Wy się sprawą zainteresujecie i to pomoże ją skutecznie rozwiązać. Jak wiadomo zbliża się zima, więc jak co roku UG i ludzie za to odpowiedzialni przygotowują żwir czy też jego mieszankę z solą w miejscach, gdzie kierowcy mogą mieć problemy spowodowane śliską jezdnią. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to dobre rozwiązanie, ja też tego nie krytykuję. Zirytowało mnie za to dyletanctwo człowieka, który w Łążynie wysypał żwir w sposób widoczny na zdjęciu. Cała szerokość chodnika jest zasypana bardzo grubą warstwą żwiru, który uniemożliwia przejście. Dla zdrowego człowieka żaden problem, ale dla kogoś na wózku inwalidzkim czy też dla matki z dzieckiem w wózku ten problem robi się poważny (z tego powodu piszę, mam roczne dziecko). Oczywiście, póki nie ma śniegu, można tą hałdę ominąć bokiem, ale co będzie jak pojawi się go dużo? Proszę zwrócić uwagę na wysokość krawężników, one też nie ułatwiają sprawy. Dzwoniłem do UG Lubawa na nr telefonu, pan który odebrał (niestety, nie pamiętam jego nazwiska) wił się jak piskorz w wymówkach, sugerował, że to nie takie proste, że działka obok jest prywatna i tam nie mogli piachu wysypać (w tamtym roku wysypali bez pytania na działkę mojego teścia i nikt im problemów z tego powodu nie robił, więc mogli wysypać w tym samym miejscu), że to tylko dwie taczki piachu, miałem wrażenie, że sugerował, abym to ja ten piach przerzucił kawałek dalej. Generalnie zrobiłbym to, ale uważam, że każdy powinien ponosić konsekwencje swoich czynów, jak ja w pracy zrobię coś nie tak, to urzędnik z Gminy za mnie tego nie naprawi. Od mojego telefonu do UG minęły już 3 tygodnie, a żwir jak leżał, tak leży. Mam nadzieję, że zajmiecie się tą sprawą i nasze życie stanie się łatwiejsze."



Z problemem naszego czytelnika zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Lubawa. Andrzej Baczewski zapewnił nas, że niebawem piach zostanie przełożony w inne miejsce. Urzędnik dodał jednocześnie, że piach wysypano na końcu chodnika.

— Dalej i tak jest blokada i nie da się przejść — mówi Andrzej Baczewski. — Jeżeli faktycznie komuś to przeszkadza, to jak najszybciej zajmiemy się tym i piach zostanie przetransportowany w inne miejsce — mówi urzędnik.

Tomasz Więcek