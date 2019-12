Zabawa, która stała się pasją. Krótka historia lubawskiego mistrza Polski

Dawid Łatkowski, pochodzący z Lubawy kolarz został w miniony weekend mistrzem Polski Szkółek Kolarskich w scratch-u. Młody kolarz rozpoczął swoją "zabawę" z kolarstwem w 2015 roku.

Przypomnijmy. Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich rozegrano w pierwszy weekend grudnia na torze kolarskim w Pruszkowie. To zmagania, które corocznie odbywają się w pierwszych dniach grudnia i organizowane są w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, który od 6 lat realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zjeżdżają na nie najlepsi zawodnicy ze szkółek kolarskich w całym kraju.

Pierwszego dnia zawodów, w sobotę 7 grudnia, rozegrano między innymi scratch. Koronną konkurencję Adriana Teklińskiego, który wywalczył w niej między innymi mistrzostwo świata.



W ślady znakomitego polskiego kolarza idzie lubawianin Dawid Łątkowski. Młody zawodnik reprezentujący toruński klub Copernicus CCC, który jest akademią Michała Kwiatkowskiego, był w sobotę bezkonkurencyjny.

— To mistrzostwa wyjątkowe, bo już pierwszego dnia w konkurencji scratch Dawid wygrywa i zdobywa tytuł mistrza Polski Szkółek Kolarskich — mówił na gorąco Sławomir Łątkowski, tata Dawida, który z całą rodziną wspierał w Pruszkowie młodego kolarza.



Weekendowe zawody były już piątymi o randze mistrzostwo kraju, w których brał udział Dawid. Nigdy jednak w mistrzostwach Polski nie stanął na najwyższym stopniu podium. W sobotę marzenie młodego kolarza się spełniło. W wyścigu scratch, gdzie zawodnicy startują ze startu wspólnego, najszybciej 20 okrążeń pokonał właśnie Dawid Łątkowski.



— Zabawa Dawida z kolarstwem rozpoczęła się tak na prawdę w 2015 roku piękną przygodą na Mini Tour de Pologne — mówi Sławomir Łątkowski. — Wygrane etapy wyścigu i autografy znanych zawodowych kolarzy były ogromną motywacją do treningów.

Pierwsze doświadczenia kolarskie Dawid zbierał w Olsztyńskim Klubie Kolarskim pod okiem Katarzyny Dzięcioł-Biełowieżec i Bogusza Głąbińskiego. Praca pod ich okiem przyniosła pierwsze medale mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich na szosie i torze.



— Po wejściu Dawida w wiek młodzika w 2018 roku zapadła decyzja o przejściu do toruńskiego klubu Copernicus, będącego akademią mistrza świata Michała Kwiatkowskiego — wspomina tata Dawida. — Trudna decyzja, bo wiązała się ze zmianą szkoły i zamieszkaniem w toruńskim internacie. Jednakże okazała się słuszna, bo system szkolenia stworzony przez trenerów i działaczy Copernicusa przynosi wymierne efekty — mówi dumny ojciec.

Obecny rok jest dla Dawida wyjątkowo udany. Kategorię młodzika zawodnik klubu Copernicus Toruń CCC kończy z wieloma zwycięstwami i miejscami na podium. Najbardziej wartościowe to oczywiście świeży tytuł mistrza Polski Szkółek Kolarskich na torze oraz trzy złote, srebrny i dwa brązowe medale Miedzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i tym samym cenne punkty dla klubu we współzawodnictwie sportowym młodzieży uzdolnionej.



— Od dwóch miesięcy Dawid jest już włączony w system szkolenia kategorii junior młodszy — relacjonuje tata zawodnika. — Objętość i intensywność treningów jest znacząco większa, jednakże doświadczone oko trenera Marcina Mientkiego, olimpijczyka z Sydney, jest gwarantem stabilnego rozwoju — mówi Łątkowski. — Korzystając z okazji chciałbym skierować podziękowania za wsparcie na ręce Zdzisława Wierzbowskiego — kończy Sławomir Łątkowski.

Tomasz Więcek