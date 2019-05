Jest petycja w sprawie pozbawienia biskupa Suskiego honorowego obywatelstwa

Biskup Andrzej Suski jest honorowym obywatelem województwa kujawsko - pomorskiego oraz kilku miast, w tym Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego. W internecie dostępna jest petycja o odebranie Suskiemu honorowów. Pismo ma trafić także od naszych samorządowców.

Nie milkną echa głośnego filmu Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", obnażającego skalę pedofilii w Kościele katolickim. Pokłosiem dokumentu jest dostępna w internecie petycja, dotycząca pozbawiania biskupa Andrzeja Suskiego honorowego obywatelstwa regionu i kilku miast. Wśród nich są między innymi Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie.

Andrzej Suski od wielu lat oskarżany jest przez niektóre osoby i środowiska o tuszowanie i ukrywanie kościelnej pedofilii oraz o obronę księży pedofilów. Portal onet.pl na potwierdzenie formułowanych wobec Suskiego zarzutów przytacza rozmowę z przedsiębiorcą z okolic Nowego Miasta Lubawskiego, który od 9. roku życia był molestowany przez księdza. Sprawą molestowanego ministranta zajmowała komisja kościelna równolegle z organami państwowymi. Oskarżony ksiądz przez kurię toruńską został oczyszczony z wszelkich zarzutów, z kolei Sąd Najwyższy skazał go na ponad dwa lata więzienia.

Petycja o pozbawienie biskupa Suskiego honorowego obywatelstwa województwa kujawsko - pomorskiego oraz kilku miast, w tym Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego znajduje się w Internecie.



Oto jej pełna treść:

"Petycja o pozbawienie biskupa Andrzeja Suskiego tytułów Honorowego Obywatela miast Torunia, Lubawy, Chełmży, Nowego Miasta Lubawskiego, Jabłonowa Pomorskiego oraz tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Osoba, która chroni pedofilów, nie współpracuje z organami ścigania i doprowadza do kolejnych zbrodni dokonywanych na niewinnych dzieciach nie zasługuje na zaszczytny tytuł Honorowego żadnego miasta czy województwa. Honor nakazuje postępować etycznie, chronić ofiary i pomagać im. Honorowy Obywatel miasta ma być jego wizytówką, zasłużonym mieszkańcem czy gościem. Ma przynosić chlubę, a nie być powodem do wstydu.

Toruński biskup Andrzej Suski, obecnie biskup senior, przez kilka lat wiedział o pedofilskich czynach księży Pawła K., Andrzeja S i Jarosława P. dopuszczających się przestępstw seksualnych na małoletnich. Pozostawał jednak głuchy na głosy ofiar, a ich oprawców, księży-pedofili, chronił, przenosząc z parafii do parafii, często w porozumieniu z innymi hierarchami kościelnymi.

Informacje te można znaleźć w opublikowanym niedawno filmie „Tylko nie mów nikomu”, raporcie Fundacji Nie Lękajcie się, jak i wielu materiałach prasowych pojawiających się na przestrzeni lat. Jedna z ofiar zignorowanych przez księdza biskupa próbowała popełnić samobójstwo, historię tę opowiada wyżej wspomniany film. Dodatkowo biskup Suski do tej pory unika wykonania prawomocnego postanowienia sądu i wypłacenia odszkodowania jednej z ofiar.

Wyżej wymienione, haniebne przykłady pokazują, że biskup Andrzej Suski nie spełnia wymogu tytułu Honorowego Obywatela, który powinien być ogromnym autorytetem moralnym. Jako mieszkańcy wymienionych miast i województwa czujemy wstyd, że osoba pomagająca przestępcom, którzy krzywdzili dzieci nosi ten tytuł. Dlatego domagamy się pozbawienia księdza biskupa Andrzeja Suskiego wszystkich tytułów i honorów." [pisownia oryginalna]



Biskup Suski odpowiada na zarzuty oficjalnym oświadczeniem, podpisanym przez rzecznika kurii, księdza Pawła Borowskiego.



"Na czas postępowania wyjaśniającego obydwaj duchowni zostali pozbawieni swoich stanowisk duszpasterskich. Trybunał diecezjalny przeprowadził postępowania wyjaśniające, a dokumentacja została przesłana do Stolicy Apostolskiej. Ofiary przestępstw zostały pouczone o ich prawie do zgłoszenia sprawy w prokuraturze państwowej. W rezultacie tych działań jeden z duchownych został wydalony ze stanu duchownego dekretem potwierdzonym przez Stolicę Apostolską, drugi został suspendowany po prawomocnym wyroku sądowym, czyli nałożono na niego karę zakazującą wykonywania jakichkolwiek czynności kapłańskich" - informuje Borowski.



Zapytaliśmy lubawskich i nowomiejskich samorządowców, co sądzą o petycji, która ma finalnie także do nich trafić.

— Oficjalnie nie wpłynęło do urzędu żadne pismo w tej sprawie — mówi burmistrz Lubawy, Maciej Radtke. — Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubawy nadają radni stosowną uchwałą.

Jan Sarnowski, przewodniczący Rady Miejskiej podkreśla że nie ma póki co żadnego pisma w tej sprawie. — Na razie nikt się z nami nie kontaktował — mówi Sarnowski. — Nie ma żadnego oficjalnego pisma. Jeżeli takie się pojawi, to rada zajmie się tą sprawą.



— Pojawiły się głosy dotyczące petycji, ale żaden wniosek do urzędu nie wpłynął — mówi Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego. — Honorowe obywatelstwo miasta nadaje i odbiera rada miasta, nie burmistrz — kończy Blank.

— Była dyskusja na ten temat w kuluarach — mówi Andrzej Nadolski, przewodniczący rady miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. — Jest to smutna i bolesna sprawa i jeżeli potwierdzą się zarzuty wobec biskupa, to podejmiemy rada podejmie opowiednie kroki. Na razie czkamy na rozwój sytuacji — wyjaśnił przewodniczący.



Biskup Suski został honorowym obywatelem Lubawy w 1998 roku, a Nowego Miasta Lubawskiego w 2013.



Tomasz Więcek